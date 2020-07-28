В мире за сутки больных коронавирусом стало на 226 тыс. больше

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире увеличилось за сутки более чем на 226 тыс., согласно опубликованным 28 июля данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

28 июля в мире зарегистрированы 16 341 920 инфицированных (+226 783 за сутки) и 650 805 умерших (+4 153 за сутки).

В Северной и Южной Америке, как и раньше, больше всего инфицированных - 8 728 962 (+118 828 за сутки). За сутки умерли 2 212 пациентов. В Европе за сутки число инфицированных возросло на 26 311, умерли 368 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 838 380, зафиксированы 41 366 смертей. За сутки заразились 52 235, умерли 751 человек.

Больше всего инфицированных в США - 4 209 509. В десятку также вошли Бразилия (2 419 091), Индия (1 483 156), Россия (823 515), ЮАР (452 530), Мексика (390 516), Перу (384 797), Чили (347 923), Великобритания (300 115) и Иран (293 606).-0-