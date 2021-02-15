В мире за сутки коронавирусом заразились более 332 тыс. человек

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 332 тыс. и превысило 108,57 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 15 февраля данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 18:05 мск в понедельник в ВОЗ поступили сведения о 108 579 352 инфицированных и 2 396 408 умерших. Число заразившихся увеличилось на 332 360, умерших - на 9 691.

Отмечается, что более половины случаев инфицирования приходится на Северную и Южную Америку (173 109), на втором месте - регион Европы (92 634), на третьем - Юго-Восточная Азия (26 949).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 27 309 503. Далее следуют Индия (10 916 589), Бразилия (9 809 754), Россия (4 086 090), Великобритания (4 038 082), Франция (3 406 616), Испания (3 041 454), Италия (2 721 879), Турция (2 586 183), Германия (2 338 987), Колумбия (2 190 116) и Аргентина (2 025 798).-0-