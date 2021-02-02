В мире за сутки коронавирусом заразились более 349 тыс. человек

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 349 тыс. и превысило 102,94 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 2 февраля данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 18:47 мск во вторник в ВОЗ поступили сведения о 102 942 987 инфицированных и 2 232 233 умерших. Число заразившихся увеличилось на 349 263, умерших - на 9 423.

Отмечается, что более 52% случаев инфицирования приходится на Северную и Южную Америку (181 763), на втором месте - регион Европы (105 970), на третьем - Юго-Восточная Азия (22 322).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 25 930 068. Далее следуют Индия (10 766 245), Бразилия (9 204 731), Россия (3 884 730), Великобритания (3 835 787), Франция (3 149 255), Испания (2 705 001), Италия (2 560 957), Турция (2 485 182), Германия (2 228 085), Колумбия (2 094 884) и Аргентина (1 927 239).-0-