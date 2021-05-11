В мире за сутки коронавирусом заразились более 643 тыс. человек

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире увеличившись за сутки более чем на 643 тыс. и превысило 158,65 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 11 мая данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 16:06 во вторник в ВОЗ поступила информация о 158 651 638 инфицированных и 3 299 764 умерших. Число заразившихся увеличилось на 643 735, летальных исходов - на 10 912.

Более 54% случаев заражения за минувшие 24 часа пришлось на регион Юго-Восточной Азии (351 376), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (163 142), на третьем - Европа (70 005).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 32 396 273. Далее следуют Индия (22 992 517), Бразилия (15 184 790), Франция (5 688 435), Турция (5 044 936), Великобритания (4 437 221), Италия (4 116 287), Испания (3 581 392), Германия (3 533 376), Аргентина (3 147 740) и Колумбия (3 002 758). Летальных исходов больше всего в США - 576 403, вторую строчку занимает Бразилия (422 340), третью - Индия (249 992). Далее следуют Мексика (218 985), Великобритания (127 609), Италия (123 031), Франция (105 949), Германия (85 112), Испания (78 895), Колумбия (77 854) и Иран (75 261).-0-