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16 марта 2021, 22:29

В мире за сутки коронавирусом заразилось более 327 тыс. человек

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16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 119,96 млн, увеличившись за сутки более чем на 327 тыс. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Более 41% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европу (135 239), на втором месте - Северная и Южная Америка (110 481), на третьем - Восточное Средиземноморье (36 182).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 29 155 892. Далее следуют Бразилия (11 483 370), Индия (11 409 831), Россия (4 409 438), Великобритания (4 263 531), Франция (4 008 600), Италия (3 238 394), Испания (3 195 062), Турция (2 894 893), Германия (2 581 329), Колумбия (2 303 144) и Аргентина (2 195 722).-0-

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