В мире за сутки выявили более 203 тыс. случаев заражения коронавирусом

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки выросло более чем на 203 тыс. Согласно опубликованным 5 июня вечером данным ВОЗ, количество смертей увеличилось более чем на 5 тыс. и составило свыше 528 тыс.

На 11:00 5 июля в мире зарегистрировано 11 125 245 инфицированных (+203 836 за сутки) и 528 204 (+5 195 за сутки) умерших. Днем ранее за сутки было выявлено 212 326 случаев заражения и 5 134 смертей.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 5 697 954. За сутки их количество увеличилось на 122 472. Число умерших там увеличилось на 3 444 и достигло 262 538. В Европе насчитывается 2 774 221 заразившийся и 199 879 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 16 665, количество умерших увеличилось на 369.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 153 157, зафиксировано 27 074 смерти. За сутки число заразившихся увеличилось на 18 468, умерли 555 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 776 366. Далее следуют Бразилия (1 539 081), Россия (681 251), Индия (673 165), Перу (295 599), Чили (291 847), Великобритания (284 904), Испания (250 545), Мексика (245 251 и) Италия (241 419).-0-