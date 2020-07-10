В мире за сутки выявили более 228 тыс. случаев заражения коронавирусом

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 228 тыс., превысив 12,1 млн. Об этом свидетельствуют данные ВОЗ, сообщает ТАСС.
По состоянию на 11.00 в мире было зарегистрировано 12 102 328 инфицированных и 551 046 умерших. Заразившихся за сутки стало больше на 228 102, число умерших увеличилось на 5 565. Это рекордный прирост за сутки с начала пандемии, по данным агентства Reuters.
Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 204 967 случаев заражения и 5 575 летальных исходов.
Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 038 325. Далее следуют Бразилия (1 713 160), Индия (793 802), Россия (713 936), Перу (312 911), Чили (306 216), Великобритания (287 625), Мексика (275 003), Испания (253 056), Иран (250 458).-0-