В мире за сутки выявили более 257 тыс. случаев заражения COVID-19

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире возросло за сутки более чем на 257 тыс., умерли почти 6 тыс. человек. Такие данные опубликовала ВОЗ 3 августа.

На 3 августа в мире зафиксировано 17 918 582 случаев заражения COVID-19, 686 703 человек умерли. За последние сутки выявлено 257 677 заразившихся и 5 810 умерших.

В регионе Северной и Южной Америки, который занимает первое место в мире по количеству инфицированных, за сутки зафиксировано 153 835 новых случаев. Умерли за сутки 3 982 человека. В Европе за 24 часа число инфицированных возросло на 15 862, умерли 276 человек.

В Юго-Восточной Азии количество инфицированных за сутки увеличилось на 55 850, летальных исходов - на 838.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 582 276. Далее следуют Бразилия (2 707 877), Индия (1 803 695), Россия (856 264), ЮАР (511 485), Мексика (434 193), Перу (422 183), Чили (359 731), Иран (309 437) и Колумбия (306 181).-0-