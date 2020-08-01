В мире за сутки выявили более 289 тыс. инфицированных COVID-19

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире увеличилось за сутки более чем на 289 тыс., согласно опубликованным 1 августа данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.
На 1 августа в мире были зарегистрированы 17 396 943 пациентов с COVID-19 и 675 060 умерших. Заразились за сутки 289 321, умерли 6 142.
В Северной и Южной Америке выявлены 9 320 330 инфицированных (+168 157 за сутки). За последние сутки там умерли 4 096 пациентов. В Европе зарегистрированы 3 357 465 заразившихся и 212 978 умерших. Количество инфицированных за сутки возросло на 22 550, умерли 450 человек.
Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия, где инфицированных за сутки стало больше на 62 231, смертей - на 869.
Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 456 389. Далее следуют Бразилия (2 610 102), Индия (1 695 988), Россия (845 443), ЮАР (493 183), Мексика (416 179), Перу (407 492), Чили (355 667), Иран (304 204) и Великобритания (303 185).-0-