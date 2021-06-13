Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 14 июня 2021
Минск Сплошная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13.06.21
13.06.21 23:54 Футболисты Украины уступили Нидерландам на старте чемпионата Европы Спорт
13.06.21 23:30 Китай собирается в 2030 году запустить миссию по доставке образцов с Марса Технологии
13.06.21 22:51 В мире за сутки выявили более 387 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
13.06.21 22:13 Любые санкции в первую очередь бьют по простым гражданам - депутат Украины Общество
13.06.21 21:44 Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет В мире
13.06.21 21:34 ФОТОФАКТ: Женская сборная Беларуси по баскетболу отправилась на чемпионат Европы Спорт
13.06.21 21:05 "Рух" разгромил "Торпедо-БелАЗ" в матче 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу Спорт
13.06.21 20:59 Более 180 фестивалей планируется провести в Беларуси в этом году Культура
13.06.21 20:55 Австрийцы победили северомакедонцев на чемпионате Европы Спорт
13.06.21 20:43 Макей: нас настораживают заявления НАТО Общество
13.06.21 20:42 Гандболисты "Барселоны" в десятый раз выиграли Лигу чемпионов Спорт
13.06.21 20:40 Макей: сегодня нам в уши льется много красивых слов о правах человека и демократии, но это мишура Общество
13.06.21 20:37 Макей: под видом выхолощенных лозунгов западные политики поощряют головорезов Общество
13.06.21 20:34 Макей: в международных отношениях расцветает триумф говорящих голов без мозгов Общество
13.06.21 20:30 Серб Новак Джокович во второй раз выиграл "Ролан Гаррос" Спорт
13.06.21 20:07 Лидеры стран G7 приняли декларацию по борьбе с новыми пандемиями В мире
13.06.21 19:18 Мужчину, устроившего стрельбу на улице итальянского города Ардеа, нашли мертвым В мире
13.06.21 18:32 Причина ДТП в Ленинградской области - водитель не справился с управлением В мире
13.06.21 17:56 Англичане победили хорватов в матче чемпионата Европы по футболу Спорт
13.06.21 17:53 В Саудовской Аравии посещать торговые центры смогут только вакцинированные от коронавируса В мире
13.06.21 17:49 Французский "Пари Сен-Жермен" занял 3-е место в гандбольной Лиге чемпионов Спорт
13.06.21 17:47 Страны G7 договорились сократить углеродные выбросы до нуля к 2050 году В мире
13.06.21 17:43 В Ленинградской области опрокинулся экскурсионный автобус с 45 пассажирами В мире
13.06.21 17:28 Жители Молодечно о фестивале белорусской песни и поэзии: это праздник для всех Культура
13.06.21 16:50 Правительство России одобрило упрощение процедуры пребывания в стране иностранных студентов В мире
13.06.21 16:38 Литературный альманах произведений белорусских и казахских писателей презентуют в НББ Культура
13.06.21 16:38 РЕПОРТАЖ: Оберег от молнии и залог богатого урожая - в Ветковском районе провели "Ваджэнне i пахаванне стралы" Культура
13.06.21 16:12 Лидеры стран G7 решили ускорить производство и поставки вакцин от коронавируса по всему миру В мире
13.06.21 15:50 Белоруски выиграли 4 медали в финалах отдельных видов ЧЕ по художественной гимнастике в Болгарии Спорт
13.06.21 15:45 При стрельбе на улице итальянского города Ардеа погибли двое детей и мужчина В мире
Все новости
Все новости
В мире
13 июня 2021, 22:51

В мире за сутки выявили более 387 тыс. случаев заражения коронавирусом

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Лидеры стран G7 приняли декларацию по борьбе с новыми пандемиями
В Саудовской Аравии посещать торговые центры смогут только вакцинированные от коронавируса

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 387 тыс. и превысило 175 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные13 июня данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 16:01 мск в воскресенье в ВОЗ поступили сведения о 175 306 598 инфицированных коронавирусом и 3 792 777 умерших. Число заразившихся увеличилось на 387 209, летальных исходов - на 10 158.

Отмечается, что более 48% случаев инфицирования за эти сутки приходится на Северную и Южную Америку (187 256), на втором месте Юго-Восточная Азия (97 990), на третьем - Европа (42 288).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 33 120 623. Далее следуют Индия (29 439 989), Бразилия (17 296 118), Франция (5 632 993), Турция (5 325 435), Россия (5 208 687), Великобритания (4 558 498), Италия (4 243 482), Аргентина (4 093 090), Испания (3 729 458), Германия (3 714 969) и Колумбия (2 694 707).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни вирус ВОЗ статистика
Новости рубрики В мире
Нафтали Беннет. Фото из архива Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет
Фото france24.com Лидеры стран G7 приняли декларацию по борьбе с новыми пандемиями
Фото Rai News 24 Мужчину, устроившего стрельбу на улице итальянского города Ардеа, нашли мертвым
Фото Прокуратуры Ленинградской области РФ Причина ДТП в Ленинградской области - водитель не справился с управлением
Фото Reuters В Саудовской Аравии посещать торговые центры смогут только вакцинированные от коронавируса
Фото из архива Страны G7 договорились сократить углеродные выбросы до нуля к 2050 году
Главное
Во время совещания "Это экономическая конституция страны" - у Лукашенко обсудили изменения в Гражданский кодекс
Макей: сегодня нам в уши льется много красивых слов о правах человека и демократии, но это мишура
За сутки в Беларуси зарегистрированы 923 пациента с COVID-19, выписаны 1155
ФОТОФАКТ: На фестивале "Вытокi" в Кобрине подвели итоги творческих проектов
Топ-новости
Лукашенко утвердил новые положения о Совете Безопасности
Фотовыставка БЕЛТА "Судьбы, сложенные в треугольник" проходит в Брестской крепости
РЕПОРТАЖ: Оберег от молнии и залог богатого урожая - в Ветковском районе провели "Ваджэнне i пахаванне стралы"
Любые санкции в первую очередь бьют по простым гражданам - депутат Украины
Белоруски выиграли 4 медали в финалах отдельных видов ЧЕ по художественной гимнастике в Болгарии
Директор театра: призывающим к санкциям безразличен уровень достатка белорусских семей
ФОТОФАКТ: Духовенству и прихожанам Гродненской епархии представили епископа Антония
Исполнение иностранцами белорусских песен на фестивале "Маладзечна" имело бы успех - Елисеенков
Около 50 сыроваров представили продукцию на "Сырном фесте" в Славгородском районе
Анастасия Прокопенко завоевала золото на ЧМ по современному пятиборью в Каире
Во все регионы Беларуси доставлены 180 тыс. доз второго компонента "Спутника V"
Белоруски выиграли серебро в командном зачете ЧЕ по художественной гимнастике в Болгарии
Более 800 пограничников приняли присягу в Беларуси
Обновлен перечень организаций с правом проводить платные ПЦР-тесты для выезда за границу
Непорядочные политические игры Запада бьют прежде всего по простым белорусам - Чайчиц
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.