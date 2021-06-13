В мире за сутки выявили более 387 тыс. случаев заражения коронавирусом

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 387 тыс. и превысило 175 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные13 июня данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 16:01 мск в воскресенье в ВОЗ поступили сведения о 175 306 598 инфицированных коронавирусом и 3 792 777 умерших. Число заразившихся увеличилось на 387 209, летальных исходов - на 10 158.

Отмечается, что более 48% случаев инфицирования за эти сутки приходится на Северную и Южную Америку (187 256), на втором месте Юго-Восточная Азия (97 990), на третьем - Европа (42 288).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 33 120 623. Далее следуют Индия (29 439 989), Бразилия (17 296 118), Франция (5 632 993), Турция (5 325 435), Россия (5 208 687), Великобритания (4 558 498), Италия (4 243 482), Аргентина (4 093 090), Испания (3 729 458), Германия (3 714 969) и Колумбия (2 694 707).-0-