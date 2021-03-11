В мире за сутки выявили более 446 тыс. случаев заражения коронавирусом

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 117,79 млн. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на опубликованные данные Всемирной организации здравоохранения.
Более 44% случаев инфицирования приходятся на Европу (200 676), на втором месте - Северная и Южная Америка (164 812), на третьем - Восточное Средиземноморье (36 325).
Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 28 879 927. Далее следуют Индия (11 285 561), Бразилия (11 122 429), Россия (4 360 823), Великобритания (4 234 928), Франция (3 894 447), Испания (3 178 442), Италия (3 123 368), Турция (2 821 943), Германия (2 532 947), Колумбия (2 282 372) и Аргентина (2 169 694).-0-