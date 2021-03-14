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14 марта 2021, 23:35

В мире за сутки выявили более 461 тыс. случаев заражения коронавирусом

Фото из архива
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14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 119,22 млн, увеличившись за сутки более чем на 461 тыс. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные данные Всемирной организации здравоохранения.

Более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (205 572), на втором месте - Европа (176 241), на третьем - Юго-Восточная Азия (31 601).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 29 063 401. Далее следуют Бразилия (11 363 380), Индия (11 359 048), Россия (4 390 608), Великобритания (4 253 824), Франция (3 975 989), Италия (3 201 838), Испания (3 183 704), Турция (2 866 012), Германия (2 569 245), Колумбия (2 294 617) и Аргентина (2 192 025).

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