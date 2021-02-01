В мире за сутки выявили более 501 тыс. случаев заражения коронавирусом

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 501 тыс. и превысило 102,08 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 31 января данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 18:03 мск в воскресенье в ВОЗ поступили сведения о 102 083 344 инфицированных и 2 209 195 умерших. Число заразившихся увеличилось на 501 930, умерших - на 11 986.

Отмечается, что более 58% случаев инфицирования приходится на Северную и Южную Америку (292 260), на втором месте - регион Европы (131 037), на третьем - Юго-Восточная Азия (30 190).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 25 676 612. Далее следуют Индия (10 746 183), Бразилия (9 118 513), Россия (3 850 439), Великобритания (3 743 738), Франция (3 125 351), Испания (2 705 001), Италия (2 541 783), Турция (2 470 901), Германия (2 216 363), Колумбия (2 077 633) и Аргентина (1 915 362).-0-