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21 марта 2021, 20:06

В мире за сутки выявили более 513 тыс. случаев заражения коронавирусом

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21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 122,52 млн, увеличившись за сутки более чем на 513 тыс.Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные данные Всемирной организации здравоохранения.

Более 40% случаев инфицирования приходятся на Европу (206 504), на втором месте - Северная и Южная Америка (202 660), на третьем - Юго-Восточная Азия (51 988).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 29 437 770. Далее следуют Бразилия (11 871 390), Индия (11 599 130), Россия (4 456 869), Великобритания (4 291 275), Франция (4 180 829), Италия (3 356 331), Испания (3 206 116), Турция (2 992 694), Германия (2 659 516), Колумбия (2 324 426) и Аргентина (2 234 913).-0-

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