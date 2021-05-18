В мире за сутки выявили более 515 тыс. заразившихся COVID-19

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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 163,31 млн, увеличившись за сутки более чем на 515 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами. В организацию поступили данные о 163 312 429 инфицированных и 3 386 825 умерших за пандемию. Число заразившихся увеличилось за сутки на 515 104, летальных исходов - на 11 014. Более 55% случаев заражения за минувшие 24 часа пришлось на регион Юго-Восточной Азии (284 259), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (119 804), на третьем - Европа (54 641). Больше всего случаев инфицирования, по информации ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 623 220. Далее следуют Индия (25 228 996), Бразилия (15 627 475), Франция (5 785 850), Турция (5 127 548), Россия (4 957 756), Великобритания (4 452 760), Италия (4 162 576), Испания (3 615 860), Германия (3 603 055), Аргентина (3 307 285) и Колумбия (3 118 426).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!