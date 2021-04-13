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13 апреля 2021, 22:04

В мире за сутки выявили более 567 тыс. заразившихся коронавирусом

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13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 136,29 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 567 тыс. Согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 9,5 тыс., превысив 2,94 млн, сообщает ТАСС.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 30% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Юго-Восточную Азию (175 614), на втором месте Европа (159 163), на третьем - Северная и Южная Америка (153 573).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 30 888 765. Далее следуют Индия (13 689 453), Бразилия (13 482 023), Франция (4 987 689), Россия (4 657 883), Великобритания (4 373 347), Турция (3 903 573), Италия (3 779 594), Испания (3 336 637), Германия (3 022 323), Польша (2 599 850) и Колумбия (2 536 198).-0-

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