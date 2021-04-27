В мире за сутки выявили более 657 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 147,53 млн, увеличившись за сутки более чем на 657 тыс. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные данные Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов возросло более чем на 11,1 тыс., превысив 3,11 млн.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Более 51% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Юго-Восточную Азию (337 235), на втором месте - Северная и Южная Америка (132 244), на третьем - Европа (118 068).-0-