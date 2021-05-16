В мире за сутки выявили более 658 тыс. заразившихся коронавирусом

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 16 мая 2021
Минск Малооблачно +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:57 Белорусы выиграли пять медалей на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии Спорт
21:23 Спрос на перевозки, особенно в российском направлении, сейчас очень высок - Авраменко Экономика
21:20 Татьяна Климович завоевала олимпийскую лицензию на квалификационной регате по академической гребле Спорт
21:13 Опытные следователи содрогнулись: Швед рассказал о шокирующих находках по делу о геноциде белорусов Общество
20:59 В мире за сутки выявили более 658 тыс. заразившихся коронавирусом В мире
20:28 Белорусские пятиборцы выиграли серебро финала КМ в командной смешанной эстафете Спорт
20:11 В синагоге в пригороде Иерусалима обрушилась трибуна В мире
19:45 Белорусские волейболисты выиграли у норвежцев в заключительном матче отбора на ЧЕ-2021 Спорт
19:31 Определились победители и призеры командного ЧЕ по спортивной ходьбе на 20 км дистанции Спорт
18:59 На пешеходном переходе легковушка сбила двух 13-летних велосипедистов Происшествия
18:32 В результате наезда автомобиля на пешеходов в Иерусалиме получили ранения семь человек В мире
18:00 В ЮАР представили закон о браке, дающий женщине право сразу иметь несколько мужей В мире
17:57 Генсек ООН назвал переговоры единственным выходом из ближневосточного кризиса В мире
17:38 Около 150 участников собрал открытый турнир по киокушинкай карате в Минске Регионы
17:01 Спортсмены Италии выиграли командный ЧЕ по спортивной ходьбе на дистанции 50 км Спорт
16:38 Автомобиль милиции и "БМВ" столкнулись в Минске Происшествия
16:31 Болгария продлит чрезвычайный режим из-за COVID-19 до конца июня В мире
16:18 Женская сборная Беларуси выиграла бронзу на командном ЧЕ по спортивной ходьбе в Чехии Спорт
16:02 На АЭС в Испании произошел пожар В мире
15:43 Француз Валентин Прад выиграл в финале КМ по современному пятиборью Спорт
15:11 В Минске легковушка сбила на переходе 14-летнюю девочку на электросамокате Происшествия
15:05 Министр внутренних дел ФРГ обещал жестко пресекать любые формы антисемитизма В мире
14:14 Италия и Испания готовятся к летнему сезону, открываются заведения и в других странах ЕС В мире
14:12 В Токио запустили обратный отсчет 100 дней до начала Паралимпийских игр В мире
14:02 В Гродно бесправник врезался в бетонный забор при попытке скрыться от ГАИ Происшествия
13:19 Более 26 тыс. семей в Китае оказались в зоне бедствия из-за урагана В мире
13:02 В Чили проходят выборы в Учредительное собрание В мире
12:38 В Минске автобус наехал на препятствие - пострадал пассажир Происшествия
12:35 ФОТОФАКТ: БСЖ проводит акцию по наведению порядка на детских площадках и дворовых территориях Общество
12:33 Очереди на границе с утра продолжают расти: выезда из Беларуси в ЕС ждут более 1 тыс. фур Общество
Все новости
Все новости
В мире
16 мая 2021, 20:59

В мире за сутки выявили более 658 тыс. заразившихся коронавирусом

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Болгария продлит чрезвычайный режим из-за COVID-19 до конца июня
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1627 пациентов с COVID-19, выписаны 1842

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 162,17 млн, увеличившись за сутки более чем на 658 тыс. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на опубликованные данные Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов возросло более чем на 12 тыс., превысив 3,36 млн.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Почти половина случаев заражения за минувшие 24 часа пришлось на регион Юго-Восточной Азии (327 745), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (211 264), на третьем - Европа (76 828).

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 574 504. Далее следуют Индия (24 684 077), Бразилия (15 519 525), Франция (5 769 839), Турция (5 106 862), Россия (4 940 245), Великобритания (4 448 855), Италия (4 153 374), Испания (3 598 452), Германия (3 593 434), Аргентина (3 269 466) и Колумбия (3 084 460). Летальных исходов больше всего в США - 579 664, вторую строчку занимает Бразилия (432 628), третью - Индия (270 284). Далее следуют Мексика (220 159), Великобритания (127 675), Италия (124 063), Россия (115 871), Франция (106 778), Германия (86 096), Колумбия (80 250), Испания (79 281) и Иран (76 633).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус ВОЗ медицина
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото из архива Reuters В синагоге в пригороде Иерусалима обрушилась трибуна
Фото Getty Images В результате наезда автомобиля на пешеходов в Иерусалиме получили ранения семь человек
Фото sharonang В ЮАР представили закон о браке, дающий женщине право сразу иметь несколько мужей
Генсек ООН Антониу Гуттериш. Фото EPA Генсек ООН назвал переговоры единственным выходом из ближневосточного кризиса
Фото из архива Болгария продлит чрезвычайный режим из-за COVID-19 до конца июня
Фото "Вести" На АЭС в Испании произошел пожар
Главное
Александр Лукашенко во время посещения рынка Лукашенко требует навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров
Кочанова: государство делает достаточно много для поддержки многодетных семей
Арт-инсталляции, 4D-биопринтер, беспилотный летательный аппарат - как Беларусь представят на ЭКСПО в Дубае
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1627 пациентов с COVID-19, выписаны 1842
Топ-новости
Каранкевич: при необходимости Беларусь готова обеспечить экспорт электроэнергии с БелАЭС
Карпенко: компетенции молодого специалиста должны соответствовать требованиям заказчиков кадров
Лида принимает культурно-спортивный фестиваль Vytoki
Белорусские пятиборцы выиграли серебро финала КМ в командной смешанной эстафете
Директор ЕРБ ВОЗ выразил готовность оказывать поддержку в укреплении здоровья белорусов
Анна Терех выиграла золото этапа Кубка наций по велотреку в Гонконге
Женская сборная Беларуси выиграла бронзу на командном ЧЕ по спортивной ходьбе в Чехии
Исаченко: кожевенная отрасль - одна из стратегических в Беларуси
Белорусские волейболисты обыграли команду Венгрии в отборочном матче ЧЕ-2021
Пиневич: здоровая и крепкая семья - основа демографической политики государства
Один из выходов станции метро "Фрунзенская" будет закрыт до 1 июня на ремонт
ФОТОФАКТ: Ликвидация последствий пожара в Костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе
Белорусские спортсмены завоевали золотые награды на Кубке наций по велотреку
Все авиакомпании приостановили рейсы в Израиль
Аренда квартир и озеленение дворов - Кухарев провел прямую телефонную линию
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.