В мире за сутки выявили более 830 тыс. заразившихся коронавирусом

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 146,05 млн, увеличившись за сутки более чем на 830 тыс. Такие данные сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные данные Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов возросло более чем на 12,9 тыс., превысив 3,09 млн.

Более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Юго-Восточную Азию (365 986), на втором месте - Северная и Южная Америка (228 852), на третьем - Европа (165 146).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 31 656 636. Далее следуют Индия (16 960 172), Бразилия (14 237 078), Франция (5 390 187), Россия (4 762 569), Турция (4 591 416), Великобритания (4 403 174), Италия (3 949 517), Испания (3 456 886), Германия (3 287 418), Аргентина (2 824 652) и Польша (2 758 856).-0-