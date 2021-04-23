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23 апреля 2021, 22:04

В мире за сутки выявили более 894 тыс. заразившихся коронавирусом

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23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире увеличилось за 24 часа на 894 043, количество умерших - на 14 151, сообщает ТАСС.

На 23 апреля в ВОЗ поступили сведения о 144 358 956 инфицированных и 3 066 113 умерших.

Более 38% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за сутки, приходятся на Юго-Восточную Азию (346 355), на втором месте - Северная и Южная Америка (230 157), на третьем - Европа (229 849).

Больше всего подтвержденных случаев заражения в США - 31 530 214. Далее следуют Индия (16 263 695), Бразилия (14 122 795), Франция (5 325 495), Россия (4 744 961).-0-

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