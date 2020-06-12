В мире за сутки выявлено более 136 тыс. случаев заражения коронавирусом

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 136 тыс., умерли почти 5 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные сегодня ВОЗ.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 11.00 (минское время) 12 июня в мире было зарегистрировано 7 410 510 инфицированных и 418 294 умерших. За сутки заразившихся стало больше на 136 572, число умерших увеличилось на 4925 человек.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 128 419 новых случаев заражения и 5347 летальных исходов.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 988 646 человек. Далее следуют Бразилия (772 416), Россия (511 423), Индия (297 535), Великобритания (291 413), Испания (242 707), Италия (236 142), Перу (208 823), Германия (185 674) и Иран (180 176).-0-