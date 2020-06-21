В мире за сутки выявлено более 183 тыс. случаев заражения коронавирусом

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 183 тыс., превысив 8,7 млн., а количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и приблизилось к 462 тыс. Такие данные 21 июня опубликовала ВОЗ, передает ТАСС.

21 июня на 11.00 в мире были зарегистрированы 8 708 008 инфицированных(+183 020 за сутки) и 461 715 умерших (+4 743 за сутки). Днем ранее за сутки были выявлены 138 980 новых случаев заражения и 6 271 смертей.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по количеству инфицированных - их 4 279 854 (+116 041). Количество умерших там увеличилось на 3 241 (219 144 всего с начала пандемии). В Европе насчитывается 2 527 618 заразившихся (+17 922 за сутки) и 193 086 умерших (+442).

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 897 403, зафиксированы 20 075 смертей. За сутки число заразившихся увеличилось на 18 975, умерли 515 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 208 829 человек. Далее следуют Бразилия (1 032 913), Россия (584 680), Индия (410 461), Великобритания (303 114), Перу (247 925), Испания (245 938), Италия (238 275), Чили (236 748) и Иран (202 584).-0-