В мире за сутки зарегистрировали более 432 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 105,39 млн. За сутки оно возросло более чем на 432 тыс. Такую информацию обнародовала 7 февраля ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 18:45 7 февраля ВОЗ зафиксировала 105 394 301 инфицированного и 2 302 302 умерших. Число заразившихся увеличилось на 432 332, умерших - на 11 752.

Более 55% случаев инфицирования за минувшие сутки приходится на Северную и Южную Америку (237 798), на втором месте - Европа (128 578), на третьем - Юго-Восточная Азия (25 691).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 26 547 977. Далее следуют Индия (10 826 363), Бразилия (9 447 165), Россия (3 967 281), Великобритания (3 929 839), Франция (3 262 505), Испания (2 913 425), Италия (2 625 098), Турция (2 524 786), Германия (2 284 010), Колумбия (2 142 660) и Аргентина (1 970 009).-0-