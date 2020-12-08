В мире за сутки зарегистрировали более 494 тыс. случаев заражения коронавирусом

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 67,21 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 494 тыс. Согласно опубликованным сегодня данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 7,7 тыс., превысив 1,54 млн, сообщает ТАСС.

В ВОЗ поступили сведения о 67 210 778 инфицированных и 1 540 777 умерших. Число заразившихся возросло на 494 744, умерших - на 7707.

Более 47% всех случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (235 445), на втором месте - Европа (179 474), на третьем - Юго-Восточная Азия (37 313).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 14 570 523. Далее следуют Индия (9 703 770), Бразилия (6 603 540), Россия (2 515 009), Франция (2 255 955), Италия (1 742 557), Великобритания (1 737 964), Испания (1 702 328), Аргентина (1 463 110), Колумбия (1 371 103), Германия (1 197 709) и Мексика (1 175 850).-0-