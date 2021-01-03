В мире за сутки зарегистрировали более 616 тыс. случаев заражения коронавирусом

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 82,57 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные ночью 3 января данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По состоянию на 20:30 2 января в ВОЗ поступили сведения о 82 579 768 инфицированных (+616 069 за сутки) и 1 818 849 умерших (+10 697).
Более 56% случаев инфицирования за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (348 200), на втором месте - Европа (206 848), на третьем - Юго-Восточная Азия (29 892).
Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 19 578 217. Далее следуют Индия (10 305 788), Бразилия (7 675 973), Россия (3 212 637), Франция (2 595 661), Великобритания (2 542 069), Италия (2 129 376), Испания (1 893 502), Германия (1 755 351), Колумбия (1 642 775), Аргентина (1 625 514) и Мексика (1 426 094).-0-