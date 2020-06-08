В мире за сутки зарегистрировано более 136 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных ВОЗ случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки увеличилось, а количество летальных исходов возросло более чем на 4,5 тыс. Соответствующие данные опубликованы 7 июня на сайте ВОЗ.

На 11:00 7 июня в мире были зарегистрированы 6 799 713 людей, инфицированных коронавирусом, и 397 388 умерших. За сутки новых случаев заражения стало больше на 136 409, а умерших - на 4 586.

Регион Северной и Южной Америки на первом месте по числу инфицированных – там их зарегистрировано 3 234 875 (+79 505 за сутки). Количество умерших там достигло 179 394 (+3 227 за сутки). В Европе насчитывается 2 268 311 заразившихся и 183 732 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 18 312, а умерших - на 604.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 623 684, зафиксировано 14 326 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 18 658, умерли 302 человека.

Больше всего инфицированных в США - 1 886 794 человека. Далее следуют Бразилия (645 771), Россия (467 673), Великобритания (284 872), Испания (241 310), Индия (246 628), Италия (234 801), Перу (187 400), Германия (183 979) и Иран (169 425).-0-