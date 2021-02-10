В мире за сутки зарегистрировано более 304 тыс. случаев заражения коронавирусом

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10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 106,12 млн, увеличившись за сутки более чем на 304 тыс. Согласно опубликованным 9 февраля данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество смертей возросло более чем на 8 тыс., превысив 2,32 млн. Такую информацию сообщает ТАСС. По состоянию на 19:10 9 февраля в ВОЗ поступили сведения о 106 125 682 инфицированных и 2 320 682 умерших. Число заразившихся увеличилось на 304 166, умерших - на 8 021. Более половины случаев инфицирования за минувшие сутки приходится на Северную и Южную Америку (154 189), на втором месте - Европа (92 152), на третьем - Юго-Восточная Азия (22 558). Больше всего случаев заражения зарегистрировано в США - 26 746 377. Далее следуют Индия (10 847 304), Бразилия (9 524 640), Россия (3 998 216), Великобритания (3 959 788), Франция (3 285 786), Испания (2 913 425), Италия (2 644 707), Турция (2 539 559), Германия (2 291 924), Колумбия (2 157 216) и Аргентина (1 980 347).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!