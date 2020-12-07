В мире за сутки зарегистрировано более 605 тыс. случаев заражения коронавирусом - ВОЗ

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 65,87 млн и возросло за сутки более чем на 605 тыс. Такую статистику опубликовала 6 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 16:48 6 декабря в ВОЗ поступили сведения о 65 870 030 инфицированных и 1 523 583 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 605 211, умерших - на 10 264.

Более половины всех случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (308 218), на втором месте - Европа (203 298), на третьем - Юго-Восточная Азия (47 679).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 14 191 298. Далее следуют Индия (9 644 222), Бразилия (6 533 968), Россия (2 460 770), Франция (2 241 830), Италия (1 709 991), Великобритания (1 705 975), Испания (1 684 647), Аргентина (1 454 631), Колумбия (1 352 607), Германия (1 171 322) и Мексика (1 156 770).-0-