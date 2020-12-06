В мире за сутки зарегистрировано более 645 тыс. случаев заражения коронавирусом - ВОЗ

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 65,25 млн. Рост за 24 часа - более чем на 645 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

По состоянию на 17:02 5 декабря в ВОЗ поступили сведения о 65 257 767 инфицированных и 1 513 179 умерших. Число заразившихся за сутки возросло на 645 231, умерших - на 12 242.

Более 49% всех случаев заражения за минувшие 24 часа приходятся на Северную и Южную Америку (315 772), на втором месте - Европа (232 575), на третьем - Юго-Восточная Азия (48 082).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 13 978 171. Далее следуют Индия (9 608 211), Бразилия (6 487 084), Россия (2 431 731), Франция (2 228 980), Великобритания (1 690 436), Италия (1 688 939), Испания (1 684 647), Аргентина (1 447 732), Колумбия (1 343 322), Германия (1 153 555) и Мексика (1 144 643).-0-