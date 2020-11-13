В мире зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом за сутки

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за 24 часа увеличилось более чем на 628 тыс. Это новый максимум роста заболеваемости за сутки с начала пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные Всемирной организацией здравоохранения данные.

В мире зафиксировано уже более 52,48 млн случаев заражения COVID-19. Умерли более 1,29 млн человек. За сутки количество заразившихся возросло на 628 136, а умерших - на 9623.

Предыдущий рекорд - почти в 614 тыс. инфицированных за сутки - был зафиксирован 7 ноября. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 46% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европейский регион (около 292 тыс.), на втором месте Северная и Южная Америка (234,5 тыс.), на третьем - Юго-Восточная Азия (53,5 тыс.).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 10,2 млн. Далее следуют Индия (8,7 млн), Бразилия (5,7 млн), Россия (1,88 млн), Франция (1,86 млн), Испания (1,4 млн), Великобритания (1,29 млн), Аргентина (1,27 млн), Колумбия (1,16 млн), Италия (более 1 млн), Мексика (986 тыс.) и Перу (928 тыс.).-0-