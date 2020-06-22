В мире зарегистрировано более 8,8 млн случаев коронавируса

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 8,8 млн случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в мире, более 465 тыс. человек умерли, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, которые привел на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Создается впечатление, что каждый день мы достигаем нового печального рекорда. В воскресенье, 21 июня, в ВОЗ поступили сообщения о более чем 183 тыс. новых случаев заболевания COVID-19", - сказал глава организации.-0-