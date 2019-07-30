В Миссисипи застрелены два человека

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в результате стрельбы в магазине торговой сети Walmart в городе Саут-Хейвен (штат Миссисипи). Подозреваемый в нападении ранен, сообщил телеканал Fox News .

По информации телеканала, нападавший, мотивы которого пока не установлены, убил двух человек, тела которых нашли в магазине и на парковке. Жертвы - сотрудники Walmart.

По данным телеканала, пострадал полицейский, пуля попала ему в пуленепробиваемый жилет. Полицейский госпитализирован, его жизнь вне опасности.

Местный телеканал со ссылкой на очевидца уточнил, что нападавший работал почти 25 лет в магазине сети и был уволен совсем недавно.-0-