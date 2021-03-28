В Мьянме при разгоне протестов за сутки погибли более 100 человек

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мьянме при разгоне протестов за сутки погибли минимум 102 человека, сообщает местное издание The Irrawaddy.

Среди погибших по меньшей мере четыре ребенка в возрасте от 5 до 15 лет.

Всего на данный момент в Мьянме за время протестов убиты 429 человек.

Военные Мьянмы 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные представили обновленный список членов Кабмина. Жители страны с начала февраля выходят на акции протеста, которые пресекаются полицией и силами безопасности.-0-