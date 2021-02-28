В Мьянме увеличилось количество жертв разгона антивоенных акций протеста

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 17 человек погибли в Мьянме в результате разгона протестующих, выступающих против захвата власти военными. Об этом сообщает портал Mizzima.

Демонстрации проходят целый день во многих районах страны, несмотря на обострение ситуации. Трое человек были убиты во время разгона силами безопасности акции протеста в городе Пегу. В Мандалае и Пакхоуку погибло по два человека, а также по одному в Мьейе и Моламьяйне. Несмотря на обострение ситуации, демонстрации продолжались во многих районах Мьянмы весь день.

Отмечается, что в городе Тавой пострадали 20 человек. Сотрудники медицинских служб заявляют, что погибшие скончались в результате ранений боевыми патронами, а пострадавшие были ранены резиновыми пулями. В некоторых случаях силы безопасности начинали стрелять и применять слезоточивый газ без предупреждения.

Некоторые протестующие пытались обороняться самодельными щитами, в том числе вырезанными из бочек.-0-