В Мьянме завершилось голосование на парламентских выборах

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на парламентских выборах в Мьянме завершилось 8 ноября позже запланированного, сообщает ТАСС. Причиной стала высокая явка избирателей.

Как пишет издание Frontier Myanmar, пока правящая партия "Национальная лига за демократию" (НЛД) во главе с государственным советником и министром иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи лидирует. Политическое объединение победило в 2015 году и, как ожидается, выиграет эти выборы. Если партия получит две трети мест в парламенте, то сможет выбрать президента и сформировать правительство.

Всего на выборах в 1 119 округах национальных и региональных законодательных собраний баллотировались 5 643 кандидата. Ожидалось, что в нынешнем волеизъявлении примут участие до 30 млн человек из 37 млн зарегистрированных избирателей.

Выборы прошли на фоне распространения коронавирусной инфекции в Мьянме и действующих в этой связи ограничений.-0-