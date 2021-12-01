В Мюнхене на стройплощадке прогремел взрыв, сдетонировала бомба времен войны

Министр внутренних дел Ханс-Иоахим Херрманн заявил, что во время строительных работ на площадке компании Deutsche Bahn, которая находится возле станции Доннерсбергербрюке, была обнаружена авиационная бомба времен Второй мировой войны весом 250 кг. Она по неизвестной причине сдетонировала. Обломки разлетелись на сотни метров. Полиция оцепила территорию. Проводится обследование всей территории на наличие взрывных устройств. Пока точная причина взрыва неясна.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, полицейские и медики.-0-

Фото Danny Strasser/action-camera.eu