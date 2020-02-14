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14 февраля 2020, 20:30

В Мюнхене начала работу 56-я Международная конференция по безопасности

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 56-я Международная конференция по безопасности начала работу 14 февраля в Мюнхене, административном центре Баварии, сообщает ТАСС.

В ней принимают участие около 800 политиков, представителей деловых и научных кругов, правозащитных организаций со всего мира, около 35 глав государств и правительств, почти 100 министров иностранных дел и обороны.

Конференция проходит в отеле Bayerischer Hof в условиях повышенных мер безопасности. Район в центре города рядом с гостиницей полностью оцеплен. Правопорядок обеспечивают около 3,9 тыс. полицейских.

Глава конференции Вольфганг Ишингер призвал укреплять международные институты, такие как ООН, и сообщил, что лауреатом премии имени Эвальда фон Клейста за заслуги в деле примирения и урегулирования конфликтов, которая традиционно вручается на форуме, в этом году стала Организация Объединенных Наций.-0-

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