В многоэтажке в Балтиморе произошел взрыв, много пострадавших

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 10 человек пострадали 23 декабря в результате взрыва в многоэтажном здании в Балтиморе (штат Мэриленд, США). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение городской пожарной службы в Twitter.

"По меньшей мере 10 человек госпитализированы, девять находятся в крайне тяжелом состоянии, один - в тяжелом", - отмечается в сообщении. По информации пожарных, после взрыва частично обрушилась крыша здания. Причины случившегося не уточняются.

В то же время CBS Baltimore сообщает, что взрыв произошел в здании Baltimore Gas & Electric, пострадал по меньшей мере 21 человек. Издание также отмечает, что два подрядчика, которые мыли окна здания, цеплялись за леса около 30 минут. Позже их спасла оперативная группа пожарной охраны, которая разбила окно на 10-м и 11-м этажах и эвакуировала людей. Всего из здания спасли 21 человека.

По данным издания, большая часть здания была пустой из-за предстоящих праздников и пандемии. В компании Baltimore Gas & Electric заявили, что в многоэтажке ведутся работы над системой управления воздухом и котлом здания, и это, вероятно, стало причиной взрыва.-0-