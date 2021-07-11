В Молдове завершилось голосование на досрочных выборах в парламент

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочные парламентские выборы в Молдове, которые были инициированы президентом Майей Санду, завершились. Избирательные участки на территории республики закрылись. Такую информацию сообщает ТАСС.

Как уточнил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии Дорин Чимил, на некоторых участках голосование может быть продлено по усмотрению председателей избирательных комиссий.

По предварительным данным ЦИК, к этому времени явка на территории Молдовы составила около 50%, а на парламентских выборах 2019 года - 49,22%. На президентских выборах 2020 года в первом туре к урнам пришли 42,7%, а во втором - 52,7%.

Через 24 часа после подведения итогов выборов ЦИК отправит результаты на утверждение в конституционный суд, который должен подтвердить их в течение пяти дней.

Ранее глава ЦИК Молдовы заявил, что парламентские выборы на территории республики и на зарубежных участках проходят без серьезных нарушений. Генсек Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, глава миссии наблюдателей Дмитрий Кобицкий отметил, что нынешние выборы проходят в более спокойной обстановке, чем президентские в прошлом году.

В выборах участвуют президентская Партия действия и солидарности, главным оппонентом которой выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном, а также еще двадцать политических партий. Первые предварительные итоги голосования ЦИК планирует озвучить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.-0-