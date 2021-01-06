В Молдове 11 января школьники вернутся в классы

6 января, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. В Молдове с 11 января начнется второй семестр обучения учащихся и преподавателей в учебных заведениях.

Решение о возобновлении учебного процесса с физическим присутствием учеников и учителей в классах одобрено Министерством образования, культуры и исследований на основании данных о развитии эпидемиологической ситуации.

В ведомстве призвали школьников, родителей, учителей и руководителей образовательных учреждений соблюдать профилактические меры по защите от коронавируса для предотвращения распространения инфекции.

Последнюю неделю перед зимними каникулами школьники в Молдове учились дистанционно.-0-