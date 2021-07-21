В Молдове чиновники подрались в телеэфире, один потерял сознание

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший замглавы МВД Молдовы Геннадий Косован и экс-советник президента страны Сергей Тофилат подрались в эфире местного телеканала Jurnal TV, сообщает молдавский новостной сайт Unimedia.

Во время передачи между политиками разгорелся спор, который вылился в оскорбления. Геннадий Косован выплеснул на оппонента стакан с водой, после чего завязалась драка. Тофилат ударил Косована и повалил на землю. Экс-замглавы МВД потерял сознание.

Отмечается, что после передачи политики помирились и обменялись рукопожатиями. Сергей Тофилат написал на своей странице в Facebook, что не смог контролировать свои эмоции и сожалеет о случившемся.-0-