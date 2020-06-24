В Молдове до 15 июля продлили режим чрезвычайного положения в здравоохранении

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молдове продлили режим чрезвычайного положения в здравоохранении до 15 июля. Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья, сообщает молдавский новостной портал NewsMaker.

По решению комиссии, до 15 июля в Молдове нельзя собираться в общественных местах группами более трех человек, а на игровых или спортивных площадках находиться и вовсе запрещено. Кроме того, люди старше 63 лет могут выходить из дома только в случае острой необходимости.

В период чрезвычайного положения в области общественного здоровья запрещены свадьбы, дни рождения, крестины и другие виды торжеств с массовым участием людей. Не будут работать образовательные учреждения, детские лагеря отдыха и ночные клубы.

Отмечается, что режим ЧП в здравоохранении могут продлить в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

По данным на вечер 23 июня, в Молдове число заразившихся с начала эпидемии достигло 14 714 человек, выздоровели 8212 пациентов, умерли 490. На лечении находятся более 6 тыс. человек, из них 476 - в тяжелом состоянии, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.-0-