В Молдове из многоквартирного дома эвакуируют жильцов из-за опасности обрушения

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В молдавском городе Хынчешты многоквартирный дом может рухнуть в любой момент. Сейчас в срочном порядке идет эвакуация жильцов - всего около 80 человек. Об этом сообщает интернет-портал "МИР24".

По всему периметру здания натянуты ленты. Дом аварийный. Трещины паутиной расползлись по фасаду, несущим стенам. Задет и фундамент. В любой момент здание может сложиться, как карточный домик. Оно просело и накренилось на 30 сантиметров. Таковы данные предварительной экспертизы. Ее в августе по требованию жильцов провела спецкомиссия. Основной удар пришелся на верхние этажи.

Жители впопыхах собирают все самое необходимое. Кто-то бросил все и съехал к родственникам. Однако жилье пока предоставляют не всем.

Первые трещины в доме появились месяц назад. Ситуацию усугубили проливные дожди. С каждым днем трещины увеличивались, а со временем превратились в пробоины. Их эксперты заделали, но и заплатки трескаются, а значит, разрушения продолжаются.

Спецкомиссия заключила: виной стала вода. Жильцы провели собственное расследование. Источником, по их версии, оказалась пробоина в сетях. Она больше года размывала фундамент.

Жилых помещений, куда можно было бы эвакуировать людей, у мэрии Хынчешты практически нет. За помощью обратились к властям всего региона.-0-