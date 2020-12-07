В Молдове из-за коронавируса ограничено время работы всех заведений общественного питания

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молдова в связи с ростом случаев заражения коронавирусом с 7 декабря ограничила время работы всех заведений общественного питания, сообщает издание NewsMaker.

По решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения в стране все заведения общепита - бары, рестораны, столовые, кафе, пункты общепита в торговых центрах и магазинах на заправках, в аэропорту и при пересечения границы - не будут работать с 22.00 до 7.00.

Кроме того, с 8 декабря все госучреждения в Молдове будут работать по особому режиму - с 7.30 до 16.00. Обеденный перерыв будет с 12.00 до 12.30.

В комиссии не отметили, до какого числа в стране будет действовать комендантский час.

По данным на 7 декабря, в Молдове зарегистрировано 117 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1078 человек, умерли 2419.-0-