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В Молдове кабмин Филипа подаст в отставку

В мире 14.06.2019 | 19:37
Фото 1news.md
Фото 1news.md

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демократическая партия Молдовы приняла решение уйти в оппозицию, что дает шанс на урегулирование политического кризиса в стране. Об этом вице-председатель партии Владимир Чеботарь объявил на брифинге по итогам заседания Национального политического совета, сообщает ТАСС.

"Правительство Павла Филипа подаст в отставку, все министры. Это единственный выход для преломления политического кризиса", - сказал Владимир Чеботарь.

Вместе с тем Демпартия продолжит настаивать на досрочных выборах в парламент. "Мы считаем, что единственным выходом из этой ситуации могут стать досрочные выборы. Это единственный путь для окончательного урегулирования политического кризиса", - добавил представитель партии.

Президент Молдовы Игорь Додон считает правильным решение Демократической партии перейти в оппозицию и разблокировать правительство и госучреждения, но все же символическим.

24 февраля в Молдове состоялись парламентские выборы, по итогам которых Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) набрала 31,15% голосов, проевропейский блок Acum ("Сейчас") - 26,84%, Демократическая партия Молдовы (ДПМ) - 23,62%. Чтобы сформировать большинство в парламенте, сразу после выборов партии начали переговоры о создании коалиции.

8 июня социалистам удалось сформировать коалицию с блоком Acum. В тот же день было избрано новое правительство во главе с сопредседателем Acum Майей Санду. Парламент также принял декларацию, в которой выразил вотум недоверия Конституционному суду (КС).

КС суд в свою очередь объявил неконституционными указы Игоря Додона о назначении кандидата на должность премьер-министра и о назначении правительства Молдовы, поскольку 7 июня вышел трехмесячный срок для формирования правительства. Игорь Додон заявил, что президент в такой ситуации вправе, но не обязан распускать парламент. К тому же такое решение должно приниматься только после консультаций с фракциями.

9 июня Конституционный суд Молдовы временно передал полномочия главы государства бывшему премьер-министру Павлу Филипу. Решение было принято с целью распустить парламент и назначить досрочные выборы. В тот же день Павел Филип подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов в Молдове на 6 сентября. Сторонники Демократической партии также заблокировали входы в здания правительства и министерств. У входов установлены палатки с демонстрантами, которые находятся там круглосуточно.

Игорь Додон назвал решение Конституционного суда узурпацией власти. Парламент и правительство также решили игнорировать постановления Конституционного суда и отказались самораспуститься. 11 июня президент Моловы отменил декрет о роспуске парламента, который был подписан Павлом Филипом, призвал разблокировать государственные учреждения и не препятствовать работе правительства Майи Санду.-0-

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Теги
власть, Молдова, парламент, партии, правительство
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