В Молдове на фоне роста цен выстраиваются длинные очереди за социальным хлебом

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кишиневе выстраиваются длинные очереди за социальным хлебом, люди занимают места еще до рассвета, сообщает телеканал "МИР-24".

Ажиотаж возник после того, как крупнейший хлебокомбинат страны объявил о подорожании продукции почти на треть. При этом цена социального хлеба осталась прежней.

Стоимость других сортов хлеба была пересчитана, учитывая конъюнктуру рынка при закупке сырья и подорожание природного газа, топлива, электричества.

"В булочную жители Кишинева ходят ранним утром, когда на улице еще даже не рассвело. Занимают очередь за социальным хлебом. Он вдвое, а то и втрое дешевле других сортов. Дождь, снег, ветер малоимущие и пенсионеры стоят у дверей магазина в любую погоду. Дешевый хлеб привозят в 6.30. Пока идет разгрузка, люди терпеливо ждут", - говорится в сюжете "МИР-24".

Отпускают не больше трех буханок хлеба в одни руки. "Больше не дают, видимо, чтобы всем хватило. Многие нуждаются", - отмечает житель Кишинева Дмитрий Чекан.

"Обратите внимание, сколько хлеба привезли и сколько людей нуждается в этом хлебе. Либо булочных мало, либо нас, бедных, много. Государство думает об этом?" - говорит еще один житель Кишинева Александр.

Купить социальный хлеб можно только в Кишиневе. Другие города сами решают, как поддерживать малоимущих. Где-то выдают продуктовые пакеты и талоны на бесплатный хлеб. Последний раз самый крупный хлебокомбинат Молдовы повышал цены на хлеб семь лет назад.

В Молдове подорожал не только хлеб. Увеличились и тарифы за коммунальные услуги. Теперь в 3,5 раза больше стоит газ, на очереди рост цен на электричество.-0-