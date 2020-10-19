В Молдове не планируют закрывать образовательные учреждения из-за COVID-19

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система здравоохранения Молдовы справляется с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент республики Игорь Додон в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"В Молдове ситуация под контролем, хотя очень непростая, - рассказал Игорь Додон. - У нас со второй половины сентября резко увеличилось количество случаев COVID-19, но медицинская система справляется. Мы были готовы к этой очередной волне пандемии, которую все прогнозировали осенью".

Президент Молдовы добавил, что в случае ухудшения эпидемической ситуации в стране не планируется закрывать образовательные учреждения и останавливать экономическую деятельность, чтобы не допустить падения ВВП.

18 октября в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы сообщили, что число случаев заражения коронавирусом в республике за прошедшие сутки возросло на 398, достигнув 67 050 (1,9% населения страны).

В Молдове действуют ограничения на въезд для иностранцев. При этом в республике отменили большинство вводившихся ранее ограничительных мер - функционирует общественный транспорт, работают учебные заведения, рынки, магазины, кафе, спортивные залы и салоны красоты. Ограничения при проведении массовых мероприятий сохраняются, в общественных местах обязательно ношение медицинских масок.-0-