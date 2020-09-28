В Молдове не собираются останавливать экономику из-за COVID-19

28 сентября, Кишинев /БЕЛТА-МОЛДПРЕС/. Власти Молдовы не допускают возможности приостановки экономической деятельности в стране или учебного процесса из-за большого количества случаев заражения COVID-19. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон.

"Хочу сообщить, что медицинская система готова, она справляется. Заполняемость больниц составляет 40% для детей и 75% для взрослых. Места в больницах есть, ситуация управляема. Молдова обеспечена всем необходимым: медикаментами, тестами", - подчеркнул Игорь Додон.

Президент уточнил, что экономические агенты должны работать, то же самое относится к системе образования. Он напомнил, что уже обратился к Российской Федерации, чтобы после всех этапов испытаний открытая российскими учеными вакцина была доставлена в Молдову.

По данным на 28 сентября, в Молдове зарегистрировано 50 875 случаев заражения COVID-19, выздоровели 37 842 пациента, умерли 1287 человек.-0-