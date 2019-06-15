В Молдове приступило к работе правительство Майи Санду

15 июня, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. Новый кабинет министров во главе с Майей Санду провел сегодня оперативное заседание правительства.
По его завершении Майя Санду заявила журналистам, что запланированный на 16 июня в столице "народный марш" откладывается. В нем должны были принять участие сторонники Партии социалистов и проевропейского блока Acum ("Сейчас"), одним из лидеров которого является Санду.
Вечером 14 июня Демократическая партия Молдовы объявила, что отходит от власти, правительство во главе с Павлом Филипом ушло в отставку. Было принято решение разблокировать правительство и госучреждения.
Объявляя о таком решении, вице-председатель Демократической партии Молдовы Владимир Чеботарь отметил, что это единственный выход для преломления политического кризиса.-0-
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