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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молдове проходит второй тур президентских выборов, сообщает телеканал "Молдова 1".
На пост главы государства претендуют председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду и нынешний президент Игорь Додон.
К этому времени все избирательные участки открыты. Голосование проходит без нарушений, констатирует ЦИК.
Для голосования было создано 2 143 избирательных участка в стране и за рубежом. За президентской гонкой будут следить 2 405 национальных и международных наблюдателей.
В первом туре Майя Санду набрала 36,16% голосов, Игорь Додон - 32,61%.-0-